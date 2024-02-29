حزب المؤتمر: زيارة البرهان إلى مصر تؤكد دورها المؤثر لحل أزمة السودان

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن زيارة الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر، تؤكيد دور الدولة المصرية المحوري والمؤثر في حل الأزمة السودانية، وتعكس مكانتها الرائدة في المواقف الصعبة والأزمات التي تواجه الشعب السوداني الشقيق.

مصر أكثر الدول المعنية بإيجاد حل عادل لأزمة السودان

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن العلاقات بين مصر والسودان تاريخية والمباحثات بين الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني، تأتي في ظل تبادل العلاقات الثنائية والتشاور الدائم مع مصر لحل الأزمة السودانية واستقراره وسلامة أراضيه، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودا كبيرة من أجل عودة الاستقرار داخل الأراضي السودانية وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق، وجلوس كل الأطراف والقوى السياسية على مائدة واحدة للحوار، وتغليب المصالح العليا للبلاد من أجل إنهاء الأزمة السودانية.

وتابع: «الدولة المصرية هي أكثر الدول المعنية بإيجاد حل شامل وعادل للأزمة السودانية ومصر لا تدخر أي جهد في مساعدة الشعب السوداني الذي يمر بفترة عصيبة منذ اندلاع الأزمة السودانية، حيث سخرت مصر جميع مؤسساتها المعنية لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني في إطار السياسة الخارجية المصرية وثوابتها المتمثلة في استقرار ووحدة السودان».

السودان هي امتداد للأمن القومي المصري

وأكد أن السودان هو امتداد للأمن القومي المصري، والرئيس السيسي يؤكد دائما ضرورة نزع فتيل الأزمة ووقف نزيف الدماء، لافتا إلى أن مصر بذلت جهودا مضنية في تسهيل الحوار والتفاوض بين الأطراف المتنازعة في السودان ودعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي القائم على مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير.