نائب رئيس حزب المؤتمر: العلاقات الدبلوماسية مع تركيا والبرازيل تحقق مصالح مشتركة

قال اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنه في الفترة الأخيرة شهدت العلاقات الدبلوماسية المصرية تطورًا ملموسًا ومهمًا جدًا، خاصة مع زيارة الرئيس التركي أردوغان، وهي زيارة تاريخية تأتي بعد أكثر من 11 عامًا من التوترات، مؤكدا أنه يدرك أهمية تلك الزيارة، وأن تعزيز العلاقات مع تركيا يمثل خطوة إيجابية لمصر في هذا الوقت الحرج.

تعزيز التعاون بين البلدين

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يتعين استغلال هذه الفرصة لتعزيز التعاون والتواصل معها، وذلك بما يخدم مصالح البلدين والمنطقة بشكل عام.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن الوضع في فلسطين، وتعزيز العلاقات مع تركيا يمكن أن يسهم في تعزيز الجهود الدولية، من أجل تحقيق هدنة وإحلال السلام في المنطقة.

مجموعة بريكس

وأضاف أن العلاقات مع البرازيل أيضًا مهمة لمصر، خاصة مع الانضمام إلى مجموعة بريكس، وأنه يمكن الاستفادة من تجربة البرازيل في مجال التنمية الاقتصادية وإدارة الدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين يعتبر أمرًا حيويًا.

وتابع: «ملتزمون بتطوير وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع كل من تركيا والبرازيل، ونتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك من خلال تبادل الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية، وهذا سيعود بالنفع على البلدين وشعوبهما».