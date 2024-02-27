«العربية لحقوق الإنسان» تشارك في أسبوع المواطنة بكفر الشيخ تحت مظلة حياة كريمة

انطلقت صباح اليوم، فعاليات أسبوع المواطنة في محافظة كفر الشيخ، في إطار مشروع تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الاجتماعية لدى الأجيال الشابة في محافظات الدلتا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بافتتاح أنشطة أسبوع المواطنة في قصر ثقافة كفر الشيخ، والذي تقوم على تنفيذه المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

أسبوع المواطنة في كفر الشيخ

تتضمن الفعاليات مجموعة من المحاضرات والتدريبات للفئات الشابة والأطفال، والتي بدأت في يوم 27 فبراير الجاري وتنتهي في 29 من الشهر ذاته بمحافظة كفر الشيخ.

وتستهدف الفعاليات يوم بناء المعرفة للجمهور العام، وبناء قدرات نحو 60 شابة من خريجي الجامعات ومن الموظفين العموم، والرائدات المجتمعيات، وذلك للتوعية بقيم المواطنة وقيم حقوق الإنسان، ونبذ العنف والكراهية، ومخاطر الهجرة غير الشرعية وأيضًا، التعريف بمفهوم التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ويجري بالتوازي محور فصل المواطنة لفائدة 45 من طلاب وطالبات التعليم الأساسي والثانوي.

افتتاح أعمال أسبوع المواطنة

افتتح أعمال الأسبوع كل من اللواء عبد الغفار الديب سكرتير مساعد محافظ كفر الشيخ، دكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، النائبة هالة الطنباري عضو مجلس النواب، احمد الشهاوي مدير قصر ثقافة كفر الشيخ، علاء شلبي رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان وأدار الجلسة الافتتاحية محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وبحضور كل من: دكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، دكتورة ايمان محمد عبد الحميد مدير إدارة شؤون المجتمع بديوان عام المحافظة، دكتورة ولاء خفاجي رئيس لجنة حماية الطفل، دكتور ياسر الوكيل مدير عام منطقة كفر الشيخ الأزهرية، القس أيوب عزت ممثلا عن كنيسة مار جرجس بكفر الشيخ

بالإضافة إلى لفيف من مسؤولي الإدارات الحكومية والمجالس القومية المتخصصة وموظفي العموم.

تطور فكر حقوق الإنسان عبر العصور

وعقب جلسة الافتتاح أدار علاء شلبي ودكتور ماجدة جلالة محاضرة عامة تناولت تطور فكر حقوق الإنسان عبر العصور، وتفنيد أكذوبة التعارض بين عالمية حقوق الإنسان وبين الخصوصية الثقافية، ومحاولات بعض الدول فرض قيمها الذاتية على العالم باستغلال شعارات حقوق الإنسان، وأكد بالأدلة على العلاقة العضوية بين حقوق الإنسان وبين كل من حقوق المواطنة والتنمية والأمن، ودور مصر الرئيسي في صوغ وتبني القانون الدولي لحقوق الإنسان، وإدماج ضمانات حقوق الإنسان في الدستور، والتحديات التي تواجه إدماج هذه الضمانات في القوانين وفي أحكام القضاء.

فيما أشارت الدكتورة ماجدة إلى المبادرات الوطنية لتوليد الأرزاق وكذلك البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعي وابرز النماذج لمخاطر الهجرة غير الشرعية وأنماط الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أهمية مشاركة المجتمع المدني وخاصة المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في تعزيز الوعي والمعرفة بالمواطنة ومواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ويقوم على فاعليات التدريب التي ستتبع الافتتاح على مدار ثلاثة أيام متتالية مجموعة من الخبراء المتخصصين من المنظمة العربية لحقوق الإنسان من بينهم إسلام أبوالعينين مدير البرامج بالمنظمة، وأحمد رضا مسؤول الوحدة القانونية بالمنظمة، وإسلام عبدربه مسئول الشكاوى بالمنظمة، والسيد إبراهيم مستشار المنظمة.