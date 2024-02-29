القاهرة الإخبارية: المتظاهرون في أثينا يلقون المولوتوف على رجال الشرطة

قال عبدالستار بركات مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أثينا، إن التظاهرات في العاصمة اليونانية، تشهد مواجهات بين الشباب الغاضبين مع أفراد الشرطة، وهذا أمر معتاد، لافتًا إلى أن أمس، شهد تظاهرا سلميا للغاية، إذ شارك 30 ألف شخص فيه، تزامنا مع الإضراب العام، بمناسبة مرور عام على حادث اصطدام القطارين.

أكد أنه في نهاية التظاهرات ألقى بعض «الفوضويين» قنابل المولوتوف على رجال الشرطة التي بادرت بإلقاء القنابل الكيميائية عليهم، ثم توجهوا إلى مناطق أخرى في العاصمة اليونانية في ميادين أومونيا وميادين مونستراكي، لافتًا إلى أنه جرى القبض على 15 شخصًا منهم ويجري التحقيق معهم.

وتابع: «كانت هذه التظاهرات لأهداف أخرى، بجانب مرور عام على حادث صدام القطارين، كانت بسبب غلاء الأسعار والمعيشة، وكانت هناك مطالبات للمتظاهرين لزيادة المرتبات والأجور والاهتمام باتفاقية العمال».