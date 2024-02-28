سفير مصر في أثينا يبحث مع رئيسة اليونان تعزيز العلاقات بين البلدين

شارك السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، في حفل الاستقبال السنوي الذي دعت إليه رئيس اليونان كاترينا ساكيلا روبولو، بمقر الرئاسة، بمناسبة العام الجديد 2024.

التقى السفير عمر عامر، خلال حفل الاستقبال، الذي حضره رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في اليونان، بكل من رئيسة اليونان، ورئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس، ووزير الخارجية جورجيوس جيرابترتيس، بحسب صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك».

تطور ملموس في العلاقات

تناول اللقاء العلاقات المصرية اليونانية، وما شهدته من تطور ملموس خلال الفترة الماضية، وسبل استشراف المزيد من آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين خاصة في مجال الربط الكهربائي بين مصر واليونان، واتفاق العمالة الموسمية، وربط المواني بين البلدين، وغيرها من مجالات التعاون الثنائي.

مناقشة الوضع في غزة

تطرقت المناقشات أيضاً إلى الجهود الراهنة التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على استدامة نفاذ المساعدات الإنسانية للتخفيف من حدة ووطأة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.