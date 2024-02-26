حقيقة وصول منخفض التنين إلى مصر.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية باليونان | عاجل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حقيقة وصل منخفض التنين الذي يُصاحبه تكاثر السحب التي تؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة، خلال الساعات المقبلة، وفقًا لما رصدته صور الأقمار الصناعية، خلال الساعات الماضية.

منخفض التنين يصل إلى شواطئ اليونان

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، أنّ هناك منخفضًا متعمقًا يأخذ شكل التنين، يتكون حاليا على غرب البحر المتوسط، مشيرة إلى أنّه وفقًا للأقمار الصناعية فإنّ مساره يتجه إلى شواطئ اليونان، ويصاحب هذا المنخفض سرعات عالية من الرياح وهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية.

حقيقة وصول منخفض التنين إلى الشواطئ المصرية

وأضافت الأرصاد الجوية، في بيانها، أنّ منخفض التنين العاصف لن يصل إلى الشواطئ المصرية نهائيًا، وفقًا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية حتى الآن، كما لن يكون له أي تأثير على مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم أكدت الأرصاد، أنّ الأجواء مائلة للحرارة نسبيًا على محافظة القاهرة الكبرى، إذ إنّ من المتوقع أن تُسجل قيم الحرارة العظمى 26 درجة، بسبب تأثير الرياح الجنوبية، ولكن سرعان ما تنخفض الحرارة مع بداية ساعات المساء بعد دخول الهواء الشمالي البارد نسبيا.