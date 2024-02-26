أثرت على مصر قبل 4 سنوات.. معلومات عن عاصفة التنين بعد خسائر اليونان

تطل عاصفة التنين مجددًا على البحر المتوسط وتصحبها رياحًا عاتيةً وأمطارًا غزيرةً، لتطيح بشمس الشتاء الدافئة، في ظاهرةٍ مناخيةٍ دوريةٍ لا يمكن تجاهلها، نتجت عن التقاء منخفضين جويين أحدهما من البحر المتوسط والآخر من ليبيا، ويكون لديه قدرة على تغيير خارطة الطقس جذريًا.. فما هذه الظاهرة؟ وما تأثيرها؟

معلومات عن عاصفة التنين

عاصفة التنين تتميز بقدرتها على تغيير خارطة الطقس بشكلٍ جذري؛ ليتحول طقس الشتاء الدافئ إلى عواصفَ وسماءٍ غائمةٍ وأمطارٍ غزيرةٍ، وتصل في بعض الأحيان والأماكن إلى تساقط ثلوج.

وتتسم عاصفة التنين برياح عاتية تصل سرعتها تصل إلى 120 كيلومترا / ساعة، وهي رياح قوية للغاية من شأنها اقتلاع الأشجار في بعض الأوقات كما أنّها تهدد المباني.

وتهدد عاصفة التنين التي تسبب هطول أمطارٍ غزيرةٍ بحدوث فيضانات وانهيارات طينية، إلى جانب تساقط الثلوج في بعض المناطق التي تضربها خصوصا الجبلية منها، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى انقطاع الكهرباء، وذلك وفقًا للبنية التحتية للمناطق التي تضربها، إضافة إلى بعض الخسائر المادية، في ظل تعطل حركة النقل والنشاطات التجارية، ضمن إجراءات الوقاية من مخاطرها، وفقًا لموقع «accuweather» الأمريكي، المتخصص في الطقس.

هل ضربت عاصفة التنين مصر من قبل؟

وعن إمكانية وصولها إلى مصر بعدما ضربت البحر المتوسط وفي طريقها إلى اليونان، التي تسبب في خسائر كبيرة من قبل، أجابت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها، بالتأكيد القاطع على عدم وجود فرصة لوصولها إلى مصر نهائيًا، خلال الفترة المقبلة، بحسب الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، التي تؤكّد عدم وصول تأثيرها إلى مصر.

يشار إلى أن عاصفة التنين، في عام 2020، ضربت مصر بقوة، وتسببت في هطول أمطارٍ بغزارة شديدة، وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح عاتية.