حكم النوم أثناء خطبة الجمعة.. لماذا حذر الرسول من جلسة الاحتباء؟ (فيديو)

أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل، ما حكم النوم أثناء خطبة الجمعة؟، إذ يتعرض البعض إلى هذا الأمر خلال الصلاة دون قصد أو بقصد، ولا يعلم الكثير منهم حكم هذا الأمر، وهو ما توضحه دار الإفتاء تيسيرا على المسلمين في معرفة أمور دينهم.

حكم النوم أثناء خطبة الجمعة

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على تساؤل ما حكم النوم أثناء خطبة الجمعة، قائلا: إن النوم أثناء خطبة الجمعة ينافي مقصد الخطبة، حيث إن الشرع جعل الخطبة من أجل الاستماع للهدي، والاستفادة بالقرآن والحديث النبوي الشريف، ولذلك لا يستحب للمصلي أن يجلس على هيئة تقربه من النوم.

ما حكم النوم أثناء خطبة الجمعة

وتابع «عبدالسميع» في حديثه عن حكم النوم أثناء خطبة الجمعة، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على قناتها بمنصة «يوتيوب»، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن جلسة الاحتباء في خطبة الجمعة، والتي تقرب الإنسان للنوم أو تجعله ينام.

واستكمل، أنه إذا نام الإنسان بهذه الهيئة على جلسة المتمكن ودون أن يكون هناك مظنة خروج شيء منه، فإن خطبته لا تبطل وصلاته كذلك لا تبطل، ولكن إن نام واستغرق في النوم على غير هيئة المتمكن فإنه يستحب له أن يقوم ويجدد وضوءه، وكل ذلك لا ينقض صلاته، ولكن ينقص من ثوابه.