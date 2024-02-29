مكاتب بريد تعمل يومي الجمعة والسبت في القليوبية لصرف المعاشات بالزيادة

أعلنت محافظة القليوبية أماكن مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت مارس 2024 لصرف المعاشات بالزيادة 15% حيث تزامن صرف المعاشات مع الإجازة الرسمية يومي الجمعة والسبت

104 مكتب ضمن أماكن مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لصرف المعاشات

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه من المقرر فتح 149 مكتبا للعمل غدا الجمعة والسبت الأول والثاني من مارس 2024، لصرف المعاشات بالزيادة التي تصل إلى 15% تيسيرا على المواطنين ولسرعة صرف المعاشات، بجانب إتاحة الصرف من منتصف ليلة الجمعة على ماكينات الصرف الآلي atm لأصحاب المعاشات.

أماكن مكاتب البريد تعمل الجمعة والسبت لصرف المعاشات بالقليوبية

أكد محافظ القليوبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أماكن مكاتب البريد التي تعمل الجمعة والسبت الأول والثاني من مارس 2024 لصرف المعاشات بالزيادة مُوزعة على كافة أنحاء المحافظة، حيث يُمكن صرف المعاشات اعتبارا من 8 صباحا حتى 8 مساءا وفق الخريطة في الأماكن التالية :

ووجه محافظ القليوبية بالتنسيق مع هيئة البريد لتيسير على المواطنين لصرف المعاشات بالزيادة من مكاتب البريد المقرر أن تعمل الجمعة والسبت مارس 2024، لرفع الضرر عن المستفيدين ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة.