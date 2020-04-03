محافظ القليوبية تخصص 14 مدرسة كمنافذ لصرف المعاشات و12 آخرى للتابلت

قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه في ضوء اتخاذ الدولة الإجراءات الصحية والاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، تم استخدام المدارس لتوزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، بجانب فروع شركة المصرية للاتصالات لتجنب الزحام والاختلاط.

وأضاف "الهجان" خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أن المحافظة خصصت 12 مدرسة لتوزيع شرائح التابلت، لافتا إلى أنه مر على العديد من المدارس والمنافذ في شرق وغرب شبرا الخيمة والخصوص والخانكة وبنها، مؤكدا أن هذه التجربة ناجحة.

وأشار "الهجان" إلى أنه يجري صرف المعاشات من مكاتب البريد، إضافة إلى 14 مدرسة، بجانب منفذ في "كفر أبو جمعة" التابع لقليوب، وتم الاتفاق مع مدير أمن القليوبية بتأمين هذه المنافذ، مؤكدا أن "عمليات الصرف مش بتاخد غير دقيقتين تلاتة".

وأكد المحافظ، أن خطة تطهير الأماكن تجرى بصفة يومية، حيث تم تطهير ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والصحة والطب البيطري، لافتا إلى أنه حدث تناغم بين كافة الجهات المعنية، موضحا أن مديرية الطب البيطري لديها أجهزة كثيرة للرش، وتم توزيع هذه الأجهزة للمديريات الأخرى والوحدات المحلية لاستخدامها.