من هي الفنانة ندى سمير فقيه؟.. أبهرت الجمهور في مسلسل حدوتة منسية (صور)

نبرة صوتها المميزة وأداؤها الفني أكثر ما لفت الأنظار إليها، هي الفنانة الشابة ندى سمير فقيه، التي تألقت في مسلسل حدوتة منسية، لتثبت قدرتها في التمثيل، وأشاد بها الجمهور وتوقعوا لها مستقبلا فنيا يحمل الكثير من النجاحات.

ندى فقيه في حدوتة منسية

شهدت حلقات مسلسل حدوتة منسية أداءً مميزا من الفنانة ندى فقيه، إذ تمثل شخصية شمس، الفتاة فقيرة التي تستغلها إحدى الأسر لإنجاب طفل، وتظهر في الشخصية بين الخوف والتردد والصدق، وتواجه الكثير من المشكلات بأداء رائع من نوع خاص، وهو ما شهده مواقع التواصل الاجتماعي من تساؤل من هي ندى فقيه؟.

معلومات عن ندى فقيه

نستعرض معلومات عنها بحسب الحسابات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وحديثها في إحدى التصريحات:

- ولدت في 24 نوفمبر 1994، أي تبلع 30 عامًا.

- تخرجت في المعهد العالي للتمثيل.

- أحبت التمثيل والكاميرا عن طريق أبيها إذ أنها ابنة المصور الصحفي سمير فقيه.

- بدأت مشوارها الفني عام 2015.

- خاضت تجربتها التمثيلية الأولى من خلال مسرحية «الأم شجاعة».

- شاركت في مسرحية «المهاجر» كمشروع تخرجها بمعهد التمثيل.

- حققت نجاحًا ملحوظًا في التمثيل، من خلال مشاركتها في مسلسل نجيب زاهي زركش وقوت القلوب ورحيم ورسايل.

حب ندى فقيه للتمثيل

وخلال أحد التصريحات تحدثت عن عشقها لهوايتها الأساسية وهي التمثيل، وذلك منذ الصغر، وبالفعل تطلعت لأداء الكثير من الأدوار: «اشتراكي في مشاريع التخرج كسر رهبتي من الجمهور، ومثلي الأعلى من وأنا صغيرة سعاد حسني، لأنها عملت أدوار مختلفة، وبتعلم من الفنانة سوسن بدر، ودايمًا بهتم أعرف ردود أفعال الناس عشان أطور من نفسي، وأحب أن أجسد مختلف الأدوار من الفتاة الشقية والرقيقة والبريئة والرومانسية والجادة وحبي للمسرح كبير».