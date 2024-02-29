«الإصلاح والنهضة»: حملات الدولة لمحاربة الاحتكار تهدف لحماية المواطن

أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في دعم المواطن المصري، من خلال توفير المنتجات الأساسية، وحيات كريمة له، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

أكبر حزمة حماية اجتماعية

أشار «عبدالعزيز» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى الجهود المبذولة من الحكومة في هذا الصدد، مثل إعلان أكبر حزمة حماية اجتماعية، التي يستفيد منها ملايين المواطنين، وزيادة المعاشات والأجور ومعاش تكافل وكرامة.

كما ثمن حرص الدولة على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ووقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان، مؤكدا أهمية هذه الجهود، في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وتحقيق الحياة الكريمة التي يستحقونها.

قانون حماية المستهلك

ووصف حملات الدولة المصرية لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية، بأنها خطوة تؤكد العزم القوي للدولة في حماية المستهلك.

وأشاد بمبادرة قوافل «أبواب الخير»، لرعاية مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات الجمهورية كلها، معتبرا أنها تعكس الحس الإنساني والمسؤولية الاجتماعية للدولة.

ورأى أن هذه الجهود، تُجسد مفهوم التكافل الاجتماعي، وتُظهر التزام الدولة بمسؤوليتها، تجاه شرائح المجتمع كافة، لا سيما الأكثر حاجة والأولى بالرعاية، مشيرا إلى المسار الصعب والمليئ بالتحديات، الذي يتطلب جهدًا مضاعفًا، لكنه ضروري لتحقيق التقدم والرخاء.

وأكد أن هذه البادرات، تعكس النهج الاستباقي للحكومة في التخطيط والتنفيذ، وتعد خطوة مباركة، تزامنًا مع الشهر الفضيل، مشيرًا إلى أنها تمثل جزءًا من مساعي الدولة المصرية، الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق التوازن المنشود في المجتمع.