رئيس «الإصلاح والنهضة»: احتفالية «قادرون باختلاف» تؤكد التزام مصر بدعم ذوي الهمم

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالنسخة الخامسة لاحتفالية «قادرون باختلاف»، التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ووصف «عبدالعزيز» في تصريح خاص لـ«الوطن»، الاحتفالية بأنها «لحظة فارقة في تاريخ مصر»، تُظهر مدى التزام الدولة بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.

وأكد الدور الريادي الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المجال، مشيرًا إلى أن إعلان عام 2018 عامًا للإعاقة، كان نقطة تحول حقيقية في حياة ذوي الهمم.

حياة ذوي الهمم

وأضاف أن السياسات التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الماضية، ساهمت بشكل كبير في تحسين حياة ذوي الهمم، مشيرًا إلى القوانين والتدابير التي تم اتخاذها لضمان دمجهم في جميع جوانب الحياة العامة.

صندوق قادرون باختلاف

وأثنى على الدعم الكبير الذي قدمه الرئيس السيسي لصندوق قادرون باختلاف، مؤكدًا أن ذلك يُظهر مدى التزام الحكومة المصرية بتأمين مستقبل أفضل لذوي الهمم.

وشكر «عبدالعزيز» جميع من شارك في تنظيم وإقامة هذه الاحتفالية، مؤكدًا وقوف حزب الإصلاح والنهضة إلى جانب كل جهد، يهدف إلى بناء مجتمع يسوده العدل والمساواة لجميع أفراده.