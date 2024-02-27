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رئيس حزب الإصلاح والنهضة: جلسات الحوار الوطني متخصصة ومغلقة

كتب:

منار مجدي
09:35 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2024
جلسات الحوار الوطني

جلسات الحوار الوطني

قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن جلسات الحوار الوطني هي جلسات متخصصة مغلقة، بمشاركة الحكومة والخبراء المتخصصين لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة، وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ، وانطلاق الجلسات يعد بداية جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها مساحات مشتركة بهدف الوصول بمخرجات تخدم الوطن والمواطن، استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.

أبرز الموضوعات خلال جلسات الحوار الوطني

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن جلسات الحوار الوطني تتضمن جلسة غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، ومناقشة المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير في الصناعة والزراعة والسياحة وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي والموازنة والاستثمارات والعدالة الاجتماعية وملف الأجور.

مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني مهم جدا

وأكد «عبدالعزيز» أن مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني مهمة جدا لأنها تقدم خططا واستراتيجيات لحل المعوقات والمشكلات الاقتصادية، موضحا أنه بعد نجاح المرحلة الأولى في الحوار الوطني التي شاهدنا أثرها في الانتخابات الرئاسية التي أبهرت العالم اطلقوا المرحلة الثانية للجلسات الحوار الوطني في الملف الاقتصادي.

وتابع أن الحكومة المصرية بذلت جهدا كبيرا في الملف الاقتصادي في الفترة الماضية عبر محاور مختلفة منها القوانين والاهتمام بالبنية التحتية ومحاولة جذب الاستثمارات وحل إشكاليات ومنح الرخصة الذهبية.

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