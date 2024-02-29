أعلنت وزارة التنمية المحلية وفاة المهندس محمد السيد أبو جاعور، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، بعد فترة مرض قصيرة ألزمته المستشفى الأيام الأخيرة.

ومن المقرر إجراء صلاة الجنازة ودفن جثمان الفقيد غدا بحضور قيادات الوزارة في محافظة الغربية، ونعت وزارة التنمية المحلية الراحل، داعية له بالرحمة والمغفرة وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الفقيد واحد من أبرز قيادات الوزارة أدى دوره على أكمل وجه، وندعو الله أن يسكنه فسيح جناته.