موعد انتهاء التقديم على وظائف التنمية المحلية.. اعرف المستندات المطلوبة

ينتهي خلال أيا التقديم على وظائف الشاغرة التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في وزارة التنمية المحلية، موضحا أبرز المستندات المطلوبة وطريقة التقديم على هذه الوظائف.

وظائف التنمية المحلية

وكيل دائم

رئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والمالية

رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية

مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية

مدير عام الارة العامة للشئون الإدارية

مدير عام الإدارة العامة لموازنة المحليات

شروط الوظائف

بيان حالة وظيفية حديث شامل معتمد ومختوم من جهة عمله الأصلية أو الجهة المنتدب إليها في حالة الندب

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة

مقترح تطوير الوظيفة المتقدم لها على أن يتم إعداد المقترح بالكمبيوتر على النموذج المرفق

الإنجازات السابقة معتمدة ومختومة من السلطة المختصة ومؤرخة بتاريخ معاصر لتاريخ الإعلان

شهادة قانونية معتمدة ومختومة من جهة عمله الأصلية والجهة المنتدب إليها في حالة الندب موضحا بها الجزاءات إن وجدت

– وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية والجنائية من عدمه

صورة طبق الأصل من تقارير تقويم الأداء عن آخر سنتين سابقة على الإعلان

صورة طبق الأصل من شهادات حضور الدورات التدريبية أو البعثات أو المؤتمرات الدولية وكذا شهادات الشكر والتقدير إن وجدت

عدد صورة شخصية حديثة مقاس 4×6

صورة بطاقة الرقم القومي سارية وجهين

طريقة التقديم

استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفي والمتضمن المستندات المطلوبة ويمكن الحصول عليه والتقديم من على البوابة الإلكترونية لوزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg وللاستعلام موبايل رقم 01101732226

مواعيد التقديم:

يستمر التقديم حتى 11 مارس 2024.

تفاصيل الوظائف من هـــــــــــــــنـــــا