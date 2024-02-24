وزير التنمية المحلية: مركز سقارة يتبنى سياسة هادفة لبناء قدرات العاملين

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تواصل عبر ذراعها التدريبي في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذ الخطة التدريبية للعام المالي الحالي 2023/2024، بالتعاون مع باقي الشركاء المحليين والدوليين تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030، بما يعمل على دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق خطة الدولة بأسلوب علمي لتطوير الإدارة المحلية، وإعداد كوادر محلية قادرة على تلبية حاجات العمل وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويٌضاعف من فرص التوظيف والإنتاج، مشيرًا إلى إن مركز سقارة للتدريب يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات بها، للارتقاء بمستوى خدمات المحليات وتحسينها.

خطة تدريب المحليات

وأعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي التاسع والعشرون للخطة التدريبية للمحليات 2023/2024 الذي يبدأ غدًا الأحد، ويشهد تنظيم 6 دورات تدريبية وهي: «دورة الأزمات والحد من المخاطر والأمن القومي والتصدي للشائعات، ودورة متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi، ودورة تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي، ودورة برامج التنمية المحلية المطور مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة»، فيما تستمر للأسبوع الثاني على التوالي دورتي «استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS - مستوى متقدم»، وإجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات جمع ونقل ومعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة، ويستفيد من تلك الدورات 206 متدربين من جميع المحافظات.

الحد من المخاطر والتصدي للشائعات

وأكد اللواء هشام آمنة أن الأسبوع الـ 29 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ينطلق بدورة إدارة الأزمات والحد من المخاطر للعاملين والأمن القومي والتصدي للشائعات ويستفيد منها 28 من المٌديرين والعاملين بإدارات الأزمات بالمحافظات، مشيرًا إلى أهمية التطوير والارتقاء بمهارات العاملين في مراكز إدارة الأزمات بالمحافظات لتكون قادرة على اتخاذ القرار الصحيح الذي يٌقلل من الآثار الجانبية اللازمة وضرورة تحديث المعلومات أولاً بأول لتكون شاملة، ودقيقة، ومٌتجددة، مؤكدًا أن خطة النهوض بجميع مناحي الحياة فوق أرض مصر لا يٌمكن أن تتم بطريقة صحيحة ما لم تتوفر المعلومات اللازمة المحدثة والمدققة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الدورة التدريبية سٌتركز على التعريف بمنهجية إدارة الأزمات، ودور أجهزة الدولة في إدارة الأزمات، ودور المعلومات في إدارة الأزمات والكوارث، والتنبؤ بالأزمات، وفن إدارة الأزمات، وأساليب حل المشكلات واتخاذ القرار، بالإضافة إلى التعريف بالشبكة الوطنية للسلامة، وكيفية التخطيط لإدارة الأزمات، وتنمية مهارات التعامل مع الأزمات إعلاميًا.

كيفية إنشاء تصورات مستمدة من البيانات والتقارير؟

وأضاف الوزير أن المحتوى التدريبي سيركز على كيفية إنشاء تصورات مستمدة من البيانات والتقارير ولوحات عرض المعلومات وكيفية فرز وتحويل البيانات، بالإضافة إلى فهم كيفية تصور البيانات المطلوبة والإبلاغ عنها بطرق متعددة، وحل مشاكل البيانات، إضافة إلى مشروع تطبيقي عن متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية.

كما ينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الأسبوع المقبل دورتين في إطار تكليف القيادة السياسية لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى جميع المحافظات وهما «تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي»، و«برامج التنمية المحلية المطورة مدخل إلى البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة»، و ينفذهما برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة بالتعاون مع البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندى VNG، ويستفيد منهما 75 متدرباً.