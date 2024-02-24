وزارة الداخلية تضبط صفقة مخدرات بـ2.1 مليون جنيه في المنوفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامي – له معلومات جنائية ) بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من نطاق دائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجرام)، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2.1 مليون جنيه تقريبًا.