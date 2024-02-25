لاجئ فلسطيني من غزة يقاضي وزارة الداخلية البريطانية.. لسبب غريب

أقام لاجئ فلسطيني من قطاع غزة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية البريطانية، بسبب رفض الأخيرة منح أفراد أسرته تأشيرة لدخول إنجلترا، في مخالفة لقانون المملكة المتحدة، وفق ما نقلت شبكة تلفزيون «بي بي سي».

عائلة من غزة تقاضي وزارة الداخلية البريطانية

وبحسب التقرير، فقد رفضت وزارة الداخلية البريطانية طلب لاجئ فلسطيني من قطاع غزة، بمنح زوجته وأطفاله الأربعة تأشيرة لدخول البلاد، مما دفع رب الأسرة للبدء في إجراءات التقاضي ضد الوزارة، لمعرفة حقيقة رفض منح أفراد أسرته التأشيرة.

وذكرت الوزارة البريطانية، في أسباب رفضها، أنه للحصول على تأشيرة لدخول المملكة المتحدة لابد من الحصول على بصمات أفراد العائلة، وهو ما لا يمكن توافره في الوقت الحالي.

وقال اللاجئ الفلسطيني إن اثنين من أطفاله يعانون من التهاب الكبد الوبائي من النوع «أ»، والذي أكدت منظمة الصحة العالمية أنه تفشى في قطاع غزة.

ورفضت وزارة الداخلية البريطانية التعليق على تلك الواقعة، وصرحت لشبكة «بي بي سي» البريطانية أنها لا تعلق على الحالات الفردية.

وبحسب مصادر مسؤولة، فإن طلبات اللاجئين يتم فحصها للوقوف على مدى استحقاق الأفراد المتقدمين، ويجب أن يستوفى المتقدمون القواعد والشروط الموضوعة.

المحكمة تصدر قراراً بمنع الإفصاح عن هوية اللاجئ

وأصدرت المحكمة البريطانية قراراً بمنع الافصاح عن هوية اللاجئ الفلسطيني، ولك لحماية أمنهم الشخصي.

وقال اللاجئ الفلسطيني، أمام المحكمة، إنه شعر برغبة في الموت، عندما علم بقرار وزارة الداخلية برفض منح أفراد أسرته التأشيرة، وأضاف أنه يخشى مقتلهم بينما يقيم هو في بلد بعيدة، وأنه يلوم نفسه على عدم إحضارهم، أو البقاء معهم.

يشار إلى أن القانون البريطاني ينص على أنه يحق لمن يحمل صفة لاجئ أن يقدم طلبًا للحصول على تأشيرات لأفراد أسرته لدخول انجلترا بدون أن يضطروا إلى المرور بنظام اللجوء.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في القضية بعد سماع أقوال وزارة الداخلية البريطانية الأسبوع المقبل.