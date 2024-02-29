ارتفاع حصيلة مجزرة دوار النابلسي بغزة إلى 112 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع عدد الشهداء بمجزرة دوار النابلسي بشارع الرشيد شمالي قطاع غزة إلى 112 شهيدًا و760 إصابة، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد الناطق باسم الصحة الفلسطينية بغزة أشرف القدرة، أن 8 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بعد انتشالهم من منطقة دوار النابلسي على شارع الرشيد بغزة، ووفقًا لشهادات الفلسطينيين هناك، لا زال عدد من الضحايا لم يتم انتشالهم من محيط دوار النابلسي.

مجزرة دوار النابلسي

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة بحق الفلسطينيين أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات الإنسانية بمنطقة دوار النابلسي شمالي القطاع.