السفير صلاح حليمة: الدعم المصري للسودان مستمر منذ اندلاع الأزمة الأخيرة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن الدعم المصري للسودان مستمر منذ أن اندلعت الأزمة الأخيرة وما تبعها من أوضاع إنسانية تواجهها، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تستضيف الآن، ما يقرب من 5 ملايين سوداني، ويُعاملون معاملة المصريين.

العلاقات بين البلدين فريدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أن العلاقات بين البلدين فريدة وذات خصوصية تستند إلى روافد عديدة، سواء كانت ثوابت الجغرافيا أو التاريخ والوشائج الاجتماعية والثقافية، فضلا عن رابطة مياه النيل ورابطة البحر الأحمر التي تزداد أهمية في الوقت الحاضر بسبب ما تشهده المنطقة من تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتطورات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي، وأيضا تطورات الأزمة الليبية ذات الصلة بمنطقة القرن الإفريقي ولدول جوار مصر والسودان.

محاور العلاقات الثنائية

وتابع: «في إطار العلاقات الثنائية يتم التركيز على أكثر من محور، سواء المحور الأمني العسكري وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان والقرن الإفريقي والبحر الأحمر، وهناك تركيز أيضا على الجانب السياسي فيما يتعلق بحل الأزمات الساخنة في السودان، كما يتم التركيز على العلاقات الصومالية مع إثيوبيا، كما جرى التركيز على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما أفرزه من تداعيات تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية».