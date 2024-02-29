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«الدفاع» الأمريكية: أكثر من 25 ألف امرأة وطفل استشهدوا في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

كتب:

محمد عبدالعزيز
08:27 م | الخميس 29 فبراير 2024
أوضاع الأطفال في غزة

أوضاع الأطفال في غزة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون»، إن أكثر من 25 ألف امرأة وطفل استشهدوا في قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، التي شنتها الفصائل الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، وكبدت الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة.

وبحسب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يمكن لإسرائيل أن تفعل المزيد لحماية المدنيين في غزة، مشيرًا إلى أنه يجب أن تحميهم، بحسب «رويترز».

مجزرة دوار النابلسي بقطاع غزة

كانت إسرائيل ارتكبت مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد استهداف تجمع لآلاف الفلسطينيين، ينتظرون وصول شاحنات المساعدات الإنسانية بمنطقة دوار النابلسي بغزة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، سقط 112 شهيدًا و760 مصابًا.

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بقلم محمد عبدالعزيز