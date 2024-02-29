أماكن معارض «أهلاً رمضان» في أسوان.. تخفيضات تصل إلى 30%

افتتح حسام الأنصاري، رئيس الغرفة التجارية بأسوان، وأشرف عطية، محافظ أسوان، معرض «أهلاً رمضان»، الرئيسي في حديقة الشجرة بجوار ملاهي بكار الذي يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية.

ويحتوي معرض أهلا رمضان الرئيسي بأسوان على عدد من السلع الأساسية من بينها السكر والزيت والعدس والألبان والجبن والمكرونة والفول والأرز، بالإضافة إلى الدواجن والخضروات والفاكهة والبقوليات بتخفيضات تتراوح ما بين 20% و30%

أماكن معارض أهلا رمضان بأسوان

- معرض مركز إدفو داخل مبنى الوحدة المحلية بشارع 23 يوليو.

- معرض مركز دراو بجوار مخازن التجزئة للشركة المصرية للسلع الغذائية.

- معرض مركز كوم أمبو بمبنى حيوغرب التابع للوحدة المحلية أمام قصر الثقافة

- مركز نصر النوبة داخل حديقة نقابة المعلمين

حضر افتتاح المعرض الرئيسي رئيس غرفة أسوان التجارية، وأحمد صفوت، مدير الغرفة، وخالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين، وإبراهيم عبد اللطيف، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى مسئولي الشركات الحكومية والقطاع الخاص العارضة.

تخفيضات على أسعار السلع

وتهدف المعارض إلى توفير السلع والمواد الغذائية ذات جودة عالية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومكافحة غلاء الأسعار وجشع التجار.

محافظ أسوان يشيد بدور وزارة التموين

في وقت سابق، أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجهود وزارة التموين في هذا الصدد، وشدد خلال زيارته لأقسام المعرض على ضرورة توفير كميات كبيرة من المنتجات لاستيعاب احتياجات أبناء المحافظة، ووضع لافتات توضيحية لأسعار السلع داخل المعرض وشدد على ضرورة توفير طفايات حريق لضمان الأمن والسلامة داخل المعرض.