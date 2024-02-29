مخرج «الشتاء الأخير» في مهرجان الإسماعيلية: سعيد بزيارتي لمصر

انطلقت أولى عروض الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، بقصر ثقافة الإسماعيلية، بمشاركة العديد من الأعمال، ومنها الفيلم السعودي «الشتاء الأخير» للمخرج حيدر داود، الذي يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، وشهد حضورا وتفاعلا جماهيريا من جمهور الإسماعيلية.

وعبر حيدر داوود مخرج «الشتاء الأخير»، عن سعادته ووجوده لأول مرة في مصر، وخصوصا محافظة الإسماعيلية، لأنها مدينة ساحلية تشبه مدينته في السعودية.

وأكد داود خلال الندوة التي أعقبت عرض الفيلم، أدارها الصحفي عبد الرحمن الغانم، والصحفية ميداء أبو النضر، أنه قصد اختيار اللهجة الشرقية للسعودية في الفيلم وتوثيقها، مشيرا إلى أنه عاش في السويد منذ خمس سنوات، وله صديق يحب السينما، لذلك أراد توثيق علاقته بصديقخه، ومشاعرهما، والتركيز على الشتاء والمناظر الطبيعية، فهو فيلم ذاتي، ومحاولة مختلفة من وجهة نظر المخرج.

وعبر «داود» عن أهمية الأفلام الوثائقية، خصوصا أنها لا تلقى اهتماما كبيرا في السعودية، ويتمنى أن مهرجان الإسماعيلية يغير هذه الفكرة.

علي جانب آخر، أكد داود سعادته بما يسير في بلده السعودية من ازدهار وثقافة وحراك سينمائي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية، واحدا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي، ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث انطلقت أولى دوراته عام 1991.