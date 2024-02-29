افتتاح معرض صور للمخرج شادي عبدالسلام على هامش مهرجان الإسماعيلية اليوم

يُفتتح اليوم الخميس، في الساعة الثالثة عصرًا، معرضًا للمصور الفوتوغرافي محمد بكر في قصر ثقافة الإسماعيلية، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الخامسة والعشرين، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويضم المعرض صورًا متعددة من أرشيف المصور محمد بكر، التقطها للمخرج الراحل شادي عبدالسلام أمام وخلف الكاميرا.

معلومات عن المصور محمد بكر

محمد بكر، شيخ مصوري الفوتوغرافيا، قد عمل لأكثر من 60 عامًا في مهنة التصوير، وسجل بعدسته الفوتوغرافية أجمل المشاهد السينمائية. يمتلك إرثًا ضخمًا من صور مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها، بدءًا من الأفلام السوداء والبيضاء وحتى الآن، سواء أمام عدسات السينما أو خلف الكواليس. عاشر العديد من نجوم الفن، والسياسة، والثقافة، والرياضة، والعلم.

معلومات عن شادي عبدالسلام

أما المخرج الراحل شادي عبد السلام، فقد وُلد في 15 مارس 1930، بدأ حياته الفنية كمصمم للديكور ومساعدًا للمهندس الفني رمسيس واصف عام 1957. عمل كمساعد للإخراج في العديد من الأفلام، بما في ذلك «الفرعون» و«وإسلاماه»، ثم بدأ مشواره الخاص كمخرج بفيلم «الفلاح الفصيح"» عام 1970، الذي فاز بجائزة السيدالك في فينسيا. فيلمه «المومياء.. يوم أن تحصي السنين» كان علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية والعالمية، حيث حصد عدة جوائز عالمية.

يقام مهرجان الإسماعيلية هذا العام برعاية المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، وتستمر فعالياته حتى الخامس من مارس المقبل.