أستاذ بجامعة القدس: متوقع إعلان هدنة في قطاع غزة قبل شهر رمضان (فيديو)

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنه على صعيد ملف التهدئة، فإن بعض المعلومات والتقارير تشير إلى التوصل إلى هدنة قبل شهر رمضان وقد تُعلن يوم الأحد في القاهرة.

40 أسيرا إسرائيليا مقابل 400 فلسطيني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر قناة «DMC»: «الهدنة ستبدأ قبل شهر رمضان بأربعة أيام وتنتهي بعد شهر رمضان بحوالي 4 أو 5 أيام، والحديث عن 40 أسيرا إسرائيليا مقابل 400 أسير فلسطيني».

وتابع: «تم إجراء بعض التسويات فيما يخص انسحاب الاحتلال من عمق المدن، ووقف الحرب خلال فترة التهدئة فقط وليس وقف كامل للعمليات داخل قطاع غزة، وإدخال المزيد من المساعدات الى قطاع غزة تصل الى 500 شاحنة يوميًا، والسماح لسكان الشمال من النساء والأطفال دون الـ 16 عامًا بالعودة خلال فترة التهدئة، والرجال سيتم نقلهم إلى مناطق نزوح جديدة على البحر يمتد بين رفح وقطاع غزة».