مجلس جامعة الأزهر يكرم مدير وحدة الاستدامة.. ويشيد بجهوده في دعم «رؤية 2030»

كرم مجلس جامعة الأزهر بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ الدكتور الجندي شاكر، رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، مدير وحدة الاستدامة بالجامعة، لجهوده العلمية المتميزة التي نتج عنها إصدار كتاب «جامعة الأزهر والتنمية المستدامة».

جاء ذلك تأكيدًا على حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على العمل وفق إستراتيجية الدولة، دعمًا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وحدة الاستدامة

أهدى مدير وحدة الاستدامة بالجامعة، نسخ من كتاب «جامعة الأزهر والتنمية المستدامة» إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، موضحًا أن الكتاب يتضمن عرضًا للاستراتيجيات المتبعة نحو خطة فعالة لجامعة مستدامة، إضافة إلى بعض الإنجازات التي تمت، وبعض الرؤى المتوقعة مستقبلًا، حتى يكون لكل فرد الفرصة في المشاركة الفعالة في التنمية والتطوير، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للوصول إلى مجتمع صحي آمن ومستدام.

مخطط لحرم جامعة الأزهر

وصرح مدير وحدة الاستدامة بالجامعة، بوضع خطة تنمية متكاملة وطموحة تليق بمكانة وعراقة جامعة الأزهر الممتد تاريخها على مدار أكثر من 1083 عامًا، ووضع مخطط لحرم جامعة الأزهر، مع تطويره وفقا لتوجه الدولة مع التنسيق لقطاعات الجامعة والأنشطة المتعلقة بشئون الاستدامة، ما يحتم على جميع منسوبي الجامعة، التأثير في المجتمع، وضمان تلبية احتياجات الحاضر، دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتهم، وهي خطوة ضرورية؛ لنشر ثقافة الاستدامة، والخدمة المجتمعيَّة، والوعي البيئي.