«فاء» مشروع تخرج بـ«إعلام القاهرة».. وطلابه: هدفنا دعم التعليم الفني

«الفني تُقله دهب».. شعار اتخذه طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام جامعة القاهرة قسم العلاقات العامة لمشروع تخرجهم الذي حمل اسم «فاء»، ويهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية السلبية نحو مجال التعليم الفني، والتركيز على التطورات التي طالته، بالإضافة إلى تعزيز مهارات طلابه سواء في الإنتاج أو التسويق لأعمالهم، من خلال الالتقاء بهم في عدة ندوات والتواصل مع رجال الأعمال للاستفادة من دعمهم وخبراتهم الواسعة.

اختيار فكرة المشروع

جاءت فكرة اختيار 21 طالبًا بقسم العلاقات العامة كلية الإعلام جامعة القاهرة لهذه الحملة التوعوية كمشروع لتخرجهم في إطار ما توليه الدولة من اهتمام واسع بمجال التعليم الفني ضمن رؤية مصر 2030، وحرصها على إرساء نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي متطلبات سوق العمل في مختلف التخصصات محليًا وإقليميًا وعالميًا.

«اخترنا اسم فاء للمشروع بتاعنا لأن حرف الفاء يرمز لكل طالب فني، وكمان حرف الفاء هو العامل المشترك بين صفات كتير يتميز بها طالب الفني، منها: فارق، فريد، فاعل وفاهم»، بحسب أسماء مدحت، الطالبة بالفرقة الرابعة كلية الإعلام، وإحدى المشاركين في مشروع التخرج، خلال حديثها لـ«الوطن»، وأن مشروع تخرجهم عبارة عن حملة توعوية تهدف إلى دعم طلاب التعليم الفني في تعزيز مهاراتهم والتسويق لها، إلى جانب تشجيع رجال الأعمال على إنشاء المزيد من المدارس الفنية التي ينعكس تأثيرها الإيجابي على تنمية البلاد وتقدمها، في الوقت الذي يعتبر فيه التعليم الفني أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة.

استغلال «سوشيال ميديا» والتواصل مع رجال الأعمال

طرق ووسائل مختلفة اتبعها طلاب قسم العلاقات العامة لتحقيق الغرض من حملتهم التوعوية، منها استغلال الشعبية الواسعة التي تحظى بها منصات التواصل الاجتماعي من خلال إنشاء عدة صفحات وحسابات للترويج للفكرة وتقديمها وشرحها، إلى جانب تنظيم عدة ندوات للالتقاء بطلاب التعليم الفني والاستعانة بمتخصصين ذات صلة للحديث مع الطلاب يقدمون لهم خلاصة خبراتهم، فضلًا عن الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة.

فريق عمل المشروع

«فكرتنا غير مقتصرة على كونها مشروع تخرج، وبإذن الله نكمل فيها ونحقق أهدافها بشكل أكبر وأوسع»، بحسب «أسماء»، وأن مشروع تخرجهم يأتي تحت رعاية الدكتورة ثريا أحمد البدوي، عميدة كلية الإعلام والقائم بأعمال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، وإشراف الدكتورة آلاء فوزي، المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، والأستاذة ياسمين علي، المعيدة بالقسم، ويضم فريق عمل المشروع 21 طالبًا، هم أسماء مدحت، سهيلة عبدالمنعم، لورين حشمت، فرح محمد، هبة أحمد، ميرنا ممدوح، سلمي علاء، منة ياسر، يؤانا وجيه، سارة إبراهيم، سارة مرزوق، إسراء عبد الحميد، شهد خالد، شروق أحمد، سما عبد القادر، ميرنا إبراهيم، ميسر محمد، رواء مدكور، مريم عبد الرحمن، ياسمين عصام، وندى عادل.