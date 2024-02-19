شروط التقدم لمسؤولي التدريب للتعليم الفني في المديريات

أرسلت الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا إلى مديري مديريات التربية والتعليم، أكدت خلاله أهمية التنسيق المستمر مع مديري مديريات التربية والتعليم من خلال مسئولي التدريب للتعليم الفني، واتباع الآتي:

مسئولي التدريب للتعليم الفني

- ترشيح 3 مرشحين لاختيار واحد من بينهم، لتولي مهمة مسئول أو منسق تدريب للتعليم الفني بالمديرية.

- ترشيح 3 معلمين لاختيار واحد من بينهم، لتولي مهمة مسئول شئون تقويم الأداء أو جودة التدريب تعليم فنى وفق الشروط التالية:

- مؤهل عالي مناسب وخبرة في مجال التدريب - الجودة - تقويم الأداء والقدرة على الإدارة والقيادة والتخطيط والتنظيم والقدرة على العمل تحت ضغط وحل المشكلات والقدرة على التواصل والتنسيق وإجادة تكنولوجيا المعلومات ومهارات الحاسب الآلي Microsoft Office، ويمكن أن يكون من بينهم مسئول أو منسق التدريب للتعليم الفني المكلف في الوقت الحالي.

المقابلات للمرشحين

وشددت الوزارة على أنه يجرى الرد على الوزارة وإفادتها بأسماء المرشحين مرفق بها السيرة الذاتية وصحف الأحوال وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء 21 فبراير الجاري، وتعقد المقابلة الشخصية بمقر الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني بالدور السابع بمبني قطاع الكتب - الطالبية - فيصل علي النحو التالي: للمرشحين لمهمة (مسئول أو منسق) تدريب سيكون يوم الاثنين الموافق 26 فبراير الجارى، كما تعقد المقابلات للمرشحين لمهمة مسئول شئون تقويم الأداء وجودة التدريب يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير الجاري.