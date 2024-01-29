طلاب مطروح يفوزون في مسابقة «التعليم» للأبحاث والتذوق الفني

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الإنجازات المتواصلة للقطاع التعليمي بحصول طالبتين علي المركز الثالث والتاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة الأبحاث وتاريخ الفن والتذوق الفني، والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم ويشارك بها الطلاب من جميع المحافظات.

الفائزون في مسابقة الأبحاث والتربية الفنية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن مسابقة الوزارة في الأبحاث والتربية الفنية فاز خلالها الطالب عمر إبراهيم أحمد بمدرسة الشيخ عطيوة الجديدة الابتدائية، بإدارة مرسى مطروح التعليمية وحقق المركز الثالث جمهورياً في المسابقة الفنية، وحصلت الطالبة أحلام فايز مستور بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع علي المركز التاسع علي مستوي الجمهورية في ذات المسابقة.

عمل مؤسسي علي مدار عامين

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن انجاز التربية الفنية من خلال فنون الرسم يضاف لسلسلة الإنجازات البارزة والمتواصلة للأنشطة التربوية خلال العامين الماضيين والتي جاءت نتيجة عمل مؤسسي يسوده الجدية والإلتزام والتكامل والإنضباط والعمل بروح الفريق الواحد.