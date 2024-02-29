نقيب الإعلاميين: الرئيس السيسي صاحب الفضل الأكبر في النهضة العلمية بالبلاد

قال الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، إن الجامعات المصرية عليها دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تزويد شباب الباحثين بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات وتوجيه المجتمعات نحو التنمية المستدامة.

جودة وشمولية التعليم

وأضاف نقيب الإعلاميين خلال كلمته في «المؤتمر العلمي الدولي الرابع التاسع لشباب الباحثين» الذي يقام بجامعة سوهاج تحت رعاية الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بمشاركة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أن أهمية الجامعات تأتي في المطلب الحيوي بـ جودة وشمولية التعليم، بحيث تعمل على إعداد خريجين مؤهلين بوعي ومسؤولية كبيرة.

وأضاف نقيب الإعلاميين، إن جودة وشمولية التعليم، تساهم في تقدم وتطوير المعارف والعلوم وإثرائها بالمستجدات والتطورات، مع توفير المجتمع بالخبرات المتخصصة اللازمة، وهذا كله في إطار الخدمات التي تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع، حيث تساهم الجامعات ومنها جامعة سوهاج في التنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية كونها إحدى أهم حاضنات الأفكار والحلول للمشاكل المجتمعية، ما يجعلها قادرة على إحداث تأثير إيجابي داخل المجتمع.

وأشار نقيب الإعلاميين، منذ إجماع المجتمع الدولي على أجندة التنمية 2030، قامت بعض مؤسسات التعليم العالي بمبادرات لتعزيز استدامتها كما أطلقت حوارا مع المجتمع والطلاب ومراكز الأبحاث والابتكار حول أهداف التنمية المستدامة وطرق تحقيقها.

أهداف التنمية المستدامة

وحيا سعدة، الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة سوهاج في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع المبادرات التي يقوم بها شباب الجامعة باعتبارها من أهم حاضنات الأفكار والحلول للمشاكل المجتمعية، ما يجعلها قادرة على أحداث نقلة نوعية في المجتمع، ووجه نقيب الإعلاميين الشكر لمشاركة العديد من الجامعات العربية بأبحاثها العلمية.

وطالب شباب الباحثين من كل الجامعات المصرية أن يقدموا أبحاثا علمية متميزة، تساهم في تنمية البيئة والنهضة العلمية التي نشاهدها في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب الفضل الأكبر في هذه النهضة العلمية.