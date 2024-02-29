دينا الشربيني لـ«الوطن»: قصة مسلسل «كامل العدد» تحتمل تقديمها على أجزاء

أعربت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها البالغة لتقديم جزء ثان من مسلسل «كامل العدد +1»، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت دينا الشربيني، إنها كانت من المطالبين بتقديم جزء جديد خاصة أن القصة يمكن سردها في أجزاء كثيرة، وذلك بجانب التفاعل الكبير مع المسلسل والشخصيات من قبل الجمهور وقت عرضه، بحسب قولها.

دينا الشربيني تتحدث عن «كامل العدد +1»

وتابعت دينا الشربيني في تصريحات لـ«الوطن»، حديثها عن الجزء الجديد، قائلة: «تواجه ليلى العديد من الأزمات والمشاكل خاصة مع استقبال العائلة لمولود جديد وكونها أما لـ 8 أطفال يضع عليها تحديدات وصعوبات عديدة، وجميع الشخصيات في العمل تشهدا تطورا واختلافا كبيرا حتى الأبناء».

دينا الشربيني تكشف سبب نجاح «كامل العدد»

وأشارت بطلة مسلسل «كامل العدد +1» إلى سبب نجاح المسلسل من وجهة نظرها، وهي حالة الحب الموجودة بين أبطال وصناع العمل خلف الكاميرا، متمنية أن يحقق الجزء الثاني نجاحا كبيرا وينال إعجاب الجمهور والنقاد.