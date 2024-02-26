كيف قتلت الفصائل الفلسطينية ضابطا إسرائيليا قال إنه قريب من رأس يحيى السنوار؟

بالتزامن مع اليوم 143 من العدوان على قطاع غزة، كشفت الفصائل الفلسطينية عن مقتل ضابط في لواء جفعاتي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، يدعى إيال شومينوف قائد سرية شاكيد، وهو أحد القادة الذين تفاخروا بنهب وسرقة منازل الفلسطينيين في القطاع، والذي كان قد أدلى بتصريحات مستفزة عن قائد الفصائل «يحيى السنوار».

مقتل الضابط الذي توعد يحيى السنوار

واعترف المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، بمقتل قائد سرية برتبة رائد في كتيبة شاكيد التابعة للواء جفعاتي خلال معارك شمال قطاع غزة، وذلك بصاروخ مضاد للدبابات.

وبحسب صحيفة يديعوت إحرنوت العبرية فقد تم الإعلان اليوم السبت عن مقتل الرائد إيال شومينوف، 24 عامًا من مستوطنة كرميئيل، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

وكان شومينوف قائد سرية في كتيبة شاكيد «424» التابعة للواء جفعاتي، وسقط بصاروخ مضاد للدبابات خلال غارة على حي الزيتون بمدينة غزة.

وكان قد ظهر في أحد مقاطع الفيديو وهو يتفاخر بتفجير منازل الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقبيل مقتل قائد السرية بعدة أسابيع صرح في لقاء لصحيفة يديعوت إحرنوت أن جيش الاحتلال أصبح قريبا من رئيس يحيى السنوار قائد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

قتلى جيش الاحتلال في قطاع غزة

وبهذا يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء التوغل البري في الـ27 من أكتوبر، 238 من ضباطه وجنوده منذ بدء هجومه البري على قطاع غزة، بينما وصل إجمالي القتلي من جنود الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 577 منذ عملية طوفان الأقصى.

وصرح جيش الاحتلال، إنه يقوم بعمليات عسكرية في حى الزيتون بمدينة غزة، وأنه استطاع قتل العديد من المسلحين في اشتباكات مباشرة.