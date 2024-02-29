مواعيد قطارات «الزقازيق - المنصورة» والعكس

أعلنت هيئة السكك الحديدية مواعيد قطار «الزقازيق - المنصورة» والعكس، سواء للقطار المُطورة أو المُميزة، إذ جرى تحديد عدد من القطارات للتوجه بين المدينتين، ويمكن حجز المواعيد من خلال رابط الهيئة.

مواعيد قطارات المنصورة إلى الزقازيق

وحددت الهيئة القطارات المتجه من محطة المنصورة إلى الزقازيق كالآتي:

- القطار رقم 378 مطور يتحرك من محطة المنصورة في الخامسة صباحًا ويصل محطة الزقازيق في الساعة 6.58.

- القطار رقم 330 مطور يتحرك من المنصورة في الـ6. 05 صباحًا ويصل محطة الزقازيق في 6.58 صباحًا.

-القطار رقم 334 مطور يخرج من محطة المنصورة 7.25 صباحًا ويصل الزقازيق فى الساعة الـ 8. 10.

- القطار رقم 380 مطور يتحرك من المنصورة في الـ9.00 صباحًا ويصل الزقازيق في الساعة الحادية عشرة صباحًا.

-قطار رقم مطور 382 يخرج من المنصورة في 10.40 ويصل الزقازيق في 12.40 ظهرًا.

-قطار رقم 384 مطور يخرج من المنصورة في 12.25 ظهرًا ويصل الزقازيق في 2.28 عصرًا

-قطار رقم 386 مطور يخرج من المنصورة في 2.00 عصرًا ويصل الزقازيق 4.15 مساء.

-قطار رقم 336 مطور يخرج من المنصورة 4.00 عصرًا ويصل الزقازيق 5.40 مساء.

- قطار رقم 388 مطور يخرج من المنصورة 4.30 مساءً ويصل الزقازيق 6:44 مساء.

-قطار رقم 392 مطور يخرج من المنصورة في الساعة 6.00 مساءً ويصل الزقازيق في 8.06 مساء.

-قطار رقم 340 مميز يخرج من المنصورة 7.30 ويصل الزقازيق في 9.08 مساء.

- قطار رقم 394 مطور يخرج من المنصورة في الساعة الـ9.30 ويصل مدينة الزقازيق في الساعة 11.35 مساء.

مواعيد القطارات المتجه من الزقازيق إلى المنصورة

- القطار رقم 375 المٌطور الزقازيق المنصورة تبدأ الرحلة من محطة الزقازيق في تمام الساعة 4:25 صباحًا إلى محطة المنصورة الساعة 6:35 صباحًا.

- القطار رقم 345 المميز الزقازيق المنصورة الساعة 5:40 صباحًا، من محطة الزقازيق ويصل إلى المنصورة الساعة 7:50 صباحًا.

- القطار 941 مختلط الزقازيق المنصورة من محطة الزقازيق الساعة 7:05 صباحًا ويصل إلى المنصورة الساعة 8:40 صباحًا.

- القطار 377 المطور الزقازيق المنصورة الساعة 8:20 صباحًا، ويصل إلى المنصورة الساعة 10:35 صباحًا

- القطار المطور الحامل لرقم 379 من محطة الزقازيق الساعة 9:12 صباحًا ويصل إلى المنصورة الساعة 11:20 ظهرًا.

- القطار المطور الحامل لرقم 381 الساعة 11:25 صباحًا من محطة الزقازيق إلى أن يصل إلى محطة المنصورة في تمام الساعة 1:40 ظهرًا.

- انطلاق القطار المطور رقم 383 من الزقازيق الساعة 1:10 ظهرًا ويصل إلى المنصورة الساعة 3:15 عصرًا.