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تعديل مواعيد 5 قطارات على خط «طنطا - الزقازيق» والعكس.. اعرف التفاصيل

كتب:

رفيق محمد ناصف
08:51 ص | الخميس 27 أكتوبر 2022
قطار - أرشيفية

قطار - أرشيفية

يبحث كثير من المواطنين والطلاب عن مواعيد قطارات «طنطا - الزقازيق» والعكس، خاصة بعد قيام هيئة السكك الحديدية بتعديل بعض منها.

تعديل مواعيد 5 قطارات 

ووفقاً لما أعلنته محطة سكك حديد طنطا، فقد تم تعديل مواعيد 5 قطارات على خط «طنطا - الزقازيق» والعكس، ضمن خطة التطوير والعمل على راحة المواطنين، وتلبية رغباتهم في تعديل تلك المواعيد، وذلك كالتالي:

- قطار رقم 237، مقرر قيامه من محطة طنطا الساعة 14:15 بدلا من الساعة 13:50، ويصل إلى محطة الزقازيق الساعة 16:10.

- قطار رقم 239، مقرر قيامه من محطة طنطا الساعة 15:25 بدلا من الساعة 14:45، ويصل الزقازيق الساعة 17:15.

- قطار رقم 241، مقرر قيامه من محطة طنطا الساعة 16:50، ويصل محطة الزقازيق الساعة 18:35.

- قطار رقم 234، مقرر قيامه من محطة الزقازيق الساعة 12:20 بدلا من الساعة 12:40، ويصل محطة طنطا الساعة 14:00.

- قطار رقم 240، مقرر قيامه من محطة الزقازيق الساعة 16:30، ويصل محطة طنطا الساعة 18:20.

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