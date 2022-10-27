تعديل مواعيد 5 قطارات على خط «طنطا - الزقازيق» والعكس.. اعرف التفاصيل

يبحث كثير من المواطنين والطلاب عن مواعيد قطارات «طنطا - الزقازيق» والعكس، خاصة بعد قيام هيئة السكك الحديدية بتعديل بعض منها.

تعديل مواعيد 5 قطارات

ووفقاً لما أعلنته محطة سكك حديد طنطا، فقد تم تعديل مواعيد 5 قطارات على خط «طنطا - الزقازيق» والعكس، ضمن خطة التطوير والعمل على راحة المواطنين، وتلبية رغباتهم في تعديل تلك المواعيد، وذلك كالتالي:

- قطار رقم 237، مقرر قيامه من محطة طنطا الساعة 14:15 بدلا من الساعة 13:50، ويصل إلى محطة الزقازيق الساعة 16:10.

- قطار رقم 239، مقرر قيامه من محطة طنطا الساعة 15:25 بدلا من الساعة 14:45، ويصل الزقازيق الساعة 17:15.

- قطار رقم 241، مقرر قيامه من محطة طنطا الساعة 16:50، ويصل محطة الزقازيق الساعة 18:35.

- قطار رقم 234، مقرر قيامه من محطة الزقازيق الساعة 12:20 بدلا من الساعة 12:40، ويصل محطة طنطا الساعة 14:00.

- قطار رقم 240، مقرر قيامه من محطة الزقازيق الساعة 16:30، ويصل محطة طنطا الساعة 18:20.