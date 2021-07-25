مواعيد قطارات الزقازيق ـ بنها
كتب:
نظيمه البحرواي
01:40 م | الأحد 25 يوليو 2021
أرشيفية
أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه تم إجراء تعديلات على مواعيد بعض القطارات، بالإضافة إلى إلغاء بعض القطارات ذات المشغولية المنخفضة بداية من اليوم.
مواعيد قطارات الزقازيق - بنها.. لم تصدر جداول جديدة
وفي هذا الإطار يبحث العديد من المواطنين في محافظة الشرقية عن مواعيد القطارات الجديدة خط الزقازيق - بنها، والتي نوضحها على النحو التالي:
أكد مصدر بمحطة السكة الحديد بمحافظة الشرقية أنه حتى الآن لم تصدر جداول مواعيد جديدة للقطارات خط الزقازيق - بنها وبناء عليه يتم العمل وفقا للمواعيد القديمة.
مواعيد قطارات الزقازيق - بنها
وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق عن جدول مواعيد قطارات السكة الحديد خطة الزقازيق - بنها وهي على النحو التالي: -
القطار رقم 250 يغادر الزقازيق الساعة 5 صباحًا ويصل بنها الساعة 5:50 صباحًا.
القطار رقم 944 يغادر الزقازيق الساعة 6 صباحًا ويصل بنها الساعة 6:48 صباحًا.
القطار رقم 946 يغادر الزقازيق الساعة 6:20 ويصل بنها الساعة 6:48.
القطار رقم 947 يغادر الزقازيق الساعة 6:27 صباحا ويصل بنها الساعة 7: 9 صباحا.
القطار رقم 270 يغادر الزقازيق الساعة 7:10 ويصل بنها الساعة 8 صباحا.
القطار رقم 952 يغادر الزقازيق الساعة 8:25 ويصل بنها الساعة 9:05.
القطار رقم 254 يغادر الزقازيق الساعة 9:35 صباحا ويصل بنها الساعة 10:25 صباحا.
القطار رقم 186 يغادر الزقازيق الساعة 11:27 صباحًا ويصل بنها الساعة 12: 7 مساءً.
القطار رقم 970 يغادر الزقازيق الساعة 12:30 ويصل بنها الساعة 13:10.
القطار رقم 256 يغادر الزقازيق في تمام الساعة 13:15 ويصل بنها الساعة 14:15.
القطار رقم 954 يغادر الزقازيق الساعة 14:10 ويصل بنها الساعة 14:50.
القطار رقم 258 يغادر الزقازيق في تمام الساعة 15:15 ويصل إلى بنها في الساعة 16.05.
القطار رقم 956 يغادر الزقازيق الساعة 15:50 ويصل بنها الساعة 16:33.
القطار رقم 260 يغادر الزقازيق الساعة 16:40 ويصل بنها الساعة 17:30.
القطار رقم 594 يغادر الزقازيق الساعة 19:15 ويصل بنها في الساعة 20:00.
القطار رقم 960 يغادر الزقازيق في الساعة 20:15 ويصل بنها في الساعة 20:56.
القطار رقم 262 يغادر الزقازيق الساعة 20:20 ويصل بنها في الساعة 21:10.
القطار رقم 340 يغادر الزقازيق في تمام الساعة 21:20 ويصل بنها الساعة 21:49.
القطار رقم 962 يغادر الزقازيق في الساعة 22:15 ويصل بنها في الساعة 22:55.