مواعيد قطارات الزقازيق ـ بنها

أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه تم إجراء تعديلات على مواعيد بعض القطارات، بالإضافة إلى إلغاء بعض القطارات ذات المشغولية المنخفضة بداية من اليوم.

مواعيد قطارات الزقازيق - بنها.. لم تصدر جداول جديدة

وفي هذا الإطار يبحث العديد من المواطنين في محافظة الشرقية عن مواعيد القطارات الجديدة خط الزقازيق - بنها، والتي نوضحها على النحو التالي:

أكد مصدر بمحطة السكة الحديد بمحافظة الشرقية أنه حتى الآن لم تصدر جداول مواعيد جديدة للقطارات خط الزقازيق - بنها وبناء عليه يتم العمل وفقا للمواعيد القديمة.

مواعيد قطارات الزقازيق - بنها

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق عن جدول مواعيد قطارات السكة الحديد خطة الزقازيق - بنها وهي على النحو التالي: -

القطار رقم 250 يغادر الزقازيق الساعة 5 صباحًا ويصل بنها الساعة 5:50 صباحًا.

القطار رقم 944 يغادر الزقازيق الساعة 6 صباحًا ويصل بنها الساعة 6:48 صباحًا.

القطار رقم 946 يغادر الزقازيق الساعة 6:20 ويصل بنها الساعة 6:48.

القطار رقم 947 يغادر الزقازيق الساعة 6:27 صباحا ويصل بنها الساعة 7: 9 صباحا.

القطار رقم 270 يغادر الزقازيق الساعة 7:10 ويصل بنها الساعة 8 صباحا.

القطار رقم 952 يغادر الزقازيق الساعة 8:25 ويصل بنها الساعة 9:05.

القطار رقم 254 يغادر الزقازيق الساعة 9:35 صباحا ويصل بنها الساعة 10:25 صباحا.

القطار رقم 186 يغادر الزقازيق الساعة 11:27 صباحًا ويصل بنها الساعة 12: 7 مساءً.

القطار رقم 970 يغادر الزقازيق الساعة 12:30 ويصل بنها الساعة 13:10.

القطار رقم 256 يغادر الزقازيق في تمام الساعة 13:15 ويصل بنها الساعة 14:15.

القطار رقم 954 يغادر الزقازيق الساعة 14:10 ويصل بنها الساعة 14:50.

القطار رقم 258 يغادر الزقازيق في تمام الساعة 15:15 ويصل إلى بنها في الساعة 16.05.

القطار رقم 956 يغادر الزقازيق الساعة 15:50 ويصل بنها الساعة 16:33.

القطار رقم 260 يغادر الزقازيق الساعة 16:40 ويصل بنها الساعة 17:30.

القطار رقم 594 يغادر الزقازيق الساعة 19:15 ويصل بنها في الساعة 20:00.

القطار رقم 960 يغادر الزقازيق في الساعة 20:15 ويصل بنها في الساعة 20:56.

القطار رقم 262 يغادر الزقازيق الساعة 20:20 ويصل بنها في الساعة 21:10.

القطار رقم 340 يغادر الزقازيق في تمام الساعة 21:20 ويصل بنها الساعة 21:49.

القطار رقم 962 يغادر الزقازيق في الساعة 22:15 ويصل بنها في الساعة 22:55.