مواعيد قطارات الإسماعيلية الزقازيق.. تربط الشرقية بمدن القناة

يعتبر خط قطارات الإسماعيلية الزقازيق من أهم وأكبر خطوط القطارات، التي يرتادها المواطنون، بسبب عمل عدد كبير من أبناء الشرقية في محافظة الإسماعيلية وغيرها من مدن القناة.

ويربط قطار الإسماعيلية الزقازيق محافظة الشرقية بمدن محافظة الإسماعيلية، والتي تبدأ بالتل الكبير والقصاصين وأبوصوير والإسماعيلية، وحتى القنطرة غرب إلى أن يصل إلى مدينة بورسعيد شمالاً، أو جنوباً إلى السويس.

مواعيد قطار الإسماعيلية الزقازيق.. الدرجة الثانية

تختلف فئات قطار الإسماعيلية الزقازيق، ونرصد خلال السطور التالية مواعيد الفئة الثانية:

• القطار رقم 593 المكيف، يتحرك من الزقازيق في تمام 06:35 صباحاً، ويصل إلى الإسماعيلية في تمام 08:00 صباحاً.

• القطار رقم 945 مكيف، يتحرك 07:42 صباحاً، ويصل إلى محافظة الإسماعيلية في تمام 09:03 صباحاً.

• القطار رقم 588 المكيف، يتحرك من الزقازيق الساعة 08:25 صباحاً ويصل الإسماعيلية في تمام الساعة 09:50 صباحاً.

• القطار رقم 185 المميز، يتحرك في تمام الساعة 10:23 صباحاً، ويصل إلى الإسماعيلية 11:44 صباحاً.

• القطار رقم 959 المميز من الدرجة الثانية، يتحرك في تمام الساعة 7:10 مساءً ويصل إلى الإسماعيلية الساعة 8:35 مساءً.

• القطار رقم 955، الدرجة الثانية خاص، يتحرك في تمام الساعة 4:18 مساءً، ويصل إلى الإسماعيلية الساعة 5:39 مساء.

• القطار رقم 572 المكيف الدرجة الثانية، يتحرك من الزقازيق 7:50 مساءً، ويصل إلى الإسماعيلية 9:15 مساءً.

مواعيد قطار الإسماعيلية الزقازيق.. القطار السريع

وتعتبر القطارات السريعة أحد أهم القطارات التي ينتظرها المواطنون، بسبب توقفها في عدد قليل من المحطات ونرصد لكم أهم محطاتها:

• القطار 963 السريع، يتحرك من الزقازيق 12:15 صباحاً ويصل إلى الإسماعيلية 01:40 ظهراً.

• القطار 1115 السريع، يتحرك من الزقازيق 06:30 صباحاً، ويصل الإسماعيلية في تمام الساعة 07:55 صباحاً.

• القطار رقم 961 السريع، ويتحرك من الزقازيق الساعة 21:27 مساءً، ويصل إلى الإسماعيلية في تمام 22:48 مساءً.

• القطار 951 السريع، ويتحرك من الزقازيق 13:55 ظهراً، ويصل إلى الإسماعيلية 15:24 مساءً.

• القطار 271 السريع، يتحرك من الزقازيق في تمام الساعة 05:20 صباحاً، ويصل إلى الإسماعيلية 07:15 صباحاً.

القطار 1113 السريع، وقت المغادرة من الزقازيق الساعة 09:15 صباحاً، ويصل إلى الإسماعيلية في تمام الساعة 10:45 صباحاً.