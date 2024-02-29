جامعة الزقازيق: فتح باب التقدم لمكافآت تشجيع النشر الدولي

أعلن الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق فتح باب التقدم لمكافآت تشجيع النشر العلمي الدولي للأبحاث والكتب التي تم نشرها خلال 2023، اعتباراً من 3/1 حتى 2024/3/31م، طبقاً لما جاء باللائحة المعتمدة والمعلنة على موقع الجامعة.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق أن هذه المكافآت تأتى في إطار تشجيع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على الاهتمام بالبحث العلمي والنشر في الدوريات العلمية العالمية ذات السمعة العالية، وتشجيعاً للمتميزين منهم، من أجل الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة، مما يحقق لهم وللجامعة حضوراً علمياً عالمياً.

طريقة التقدم للمكافأة

ومن جانبه أوضح إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، طريقة التقدم للمكافأة من خلال تقدم الباحث إلى مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا بملف كامل مستوفي الشروط والبيانات المطلوبة، وفقاً للائحة مكافآت تشجيع النشر العلمي الدولي للأبحاث والكتب المعتمدة والمعلنة على موقع الجامعة.

رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الزقازيق

https://news.zu.edu.eg/ShowDetails/48195/1