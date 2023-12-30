تفاصيل إنشاء مركز أبحاث مركزي في «طب سوهاج».. دورات تدريبية ونشر دراسات

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز الأبحاث المركزي بكلية الطب البشري، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتوره منى فتوح محمد شلبي رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ومدير المركز، والدكتورة أسماء محمد جوده أستاذ الميكروبيولوجي الطبية والمناعة، والدكتورة نهى صابر شفيق مدرس الميكروبيولوجي الطبية والمناعة، والدكتورة شيماء علي ثابت أبو كريشة أخصائي تحاليل طبية بالمركز.

تحقيق الريادة العلمية

وأكد «النعماني»، أن إدارة الجامعة تسعى لتحقيق الريادة في مجال الأبحاث العلمية، من خلال توفير مشاريع أبحاث طبية عالية الجودة، حيث يهدف مركز الأبحاث إلى تحفيز الباحثين على التميز والإبداع في مجال البحث العلمي لتحقيق الريادة العالمية في جميع مجالات الرعاية الصحية، كما يهتم بتشجيع التعاون العلمي واستقطاب الكفاءات والمهارات العلمية المتميزة محلياً وعالمياً، من خلال إقامة الندوات واللقاءات أو المشاركات البحثية لتبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدة للباحثين.

اللائحة التنظيمية لمركز الأبحاث

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، أن الاجتماع ناقش اللائحة الداخلية والتنظيمية والمالية للخدمات الي يقدمها المركز، كوحده ذات طابع خاص، مشيراً إلى أن مركز الأبحاث المركزي يدعم النشاط البحثي للجامعة ويشجع الباحثين على نشر الأبحاث العلمية في مجلات علمية مفهرسة عالمياً، مما يسهم في رفع مستوى البحث العلمي وتحسين تصنيف الجامعة عالمياً، وذلك من خلال إجراء أبحاث علمية متطورة ذات دقة عالية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة مني فتوح محمد شلبي، إن مركز الأبحاث المركزي يعمل على توفير التقنيات العلمية المتطورة لإجراء التحاليل والقياسات الدقيقة لعدد من الأمراض كجزء من أبحاث الباحثين بالجامعة، كما يقوم بتنفيذ دورات تدريبية للمصرين والوافدين من الدول الأخرى من مختلف المجالات البحثية، وتقديم الاستشارات العلمية والفنية في مجال عمل المركز.