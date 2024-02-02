استئصال الفص الأيمن لكبد سيدة في مركز أبحاث أمرض كفر الشيخ.. «جراحة نادرة»

نجح فريق طبي من مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، في استئصال الفص الأيمن لكبد سيدة في منتصف العقد الرابع من العمر.

ضم الفريق الطبي المعالج الدكتور محمد هلال، استشاري ورئيس قسم الجراحة، والفريق المساعد الدكتور أحمد الشامي، والدكتور حافظ الهنداوي، والدكتور أحمد اليماني، واستشاري التخدير الدكتور هيثم خيري، وذلك بتعاون فريق تمريض الجراحة والعمليات.

استئصال الفص الأيمن لكبد سيدة

وأكد الدكتور عصام هاني، مدير المركز، أنّ المركز استقبل سيدة في منتصف العقد الرابع من العمر، وبعد نتيجة الفحص والأشعة والتحاليل تبين وجود تكيسات كبيرة ومتعمقة داخل الفص الأيمن للكبد، وتعاون جراحو الكبد بكفر الشيخ في عمل وإجراء جراحة استئصال للفص الأيمن من الكبد لتكون واحدة من عمليات جراحة الجهاز الهضمي والكبد المُعقدة والنادرة، لافتاً أنّه تم إجراء العملية بكفاءة عالية، والمريضة الآن حالتها مستقرة.

معلومات عن مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب

جدير بالذكر أنّ مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بمحافظة كفر الشيخ يُعد من أهم المنشآت الصحية بالمحافظة، ويضم أقسام «الطوارئ، والمناظير، والداخلي، والعناية المركزة، والعمليات، والمعمل، والأشعة التشخيصية والتداخلية»، كما يضم قسم العيادات الخارجية عيادات «الجهاز الهضمي والكبد والأورام والقولون التقرحي والجراحة»، ويعمل بإجمالي طاقة استيعابية 60 سريرا، و10 أسرّة رعاية مركزة، بالإضافة إلى 2 ماكينة غسيل كلوي، و29 جهاز مناظير.