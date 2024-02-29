برلماني: «المتحدة» تعزز الوعي المجتمعي من خلال الدراما الرمضانية

أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حرص المتحدة للخدمات الإعلامية منذ إطلاقها، على تقديم دراما هادفة، تحمل رسائل إيجابية للمشاهد، خاصةً فيما يتعلق بالترابط الأسري والمجتمعي.

شهر رمضان المبارك

أوضح «القط» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المتحدة تولي اهتمامًا خاصًا للدراما الوطنية خلال شهر رمضان المبارك، نظرًا لخصوصية هذا الشهر، وارتباطه بالتجمعات العائلية.

وأضاف: «نجد أن المتحدة تُقدم أعمالًا درامية تجسد بطولات القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى أعمال تُعزز السلام الاجتماعي وتناقش قضايا تهم الأسرة والمجتمع، كما تشمل الأعمال التاريخية بأشكال متعددة».

تعزيز الوعي

وأشار «القط» إلى أن هذه الأعمال تُساهم بشكل كبير في تعزيز الوعي المجتمعي، وهو أحد أهم أهداف المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدًا على استمرار الشركة في تقديم محتوى هادف خلال الأعوام القادمة.

وتعد المتحدة للخدمات الإعلامية من أكبر المؤسسات الإعلامية في مصر والوطن العربي، ولديها باقة متنوعة من القنوات الفضائية والإذاعية والمواقع الإلكترونية، وتُقدم محتوى إعلاميًا متميزًا في مختلف المجالات، بما في ذلك الدراما والوثائقيات والبرامج الترفيهية والأخبار.

وتهدف الشركة إلى نشر الوعي المجتمعي وتعزيز القيم الإيجابية ودعم التنمية المستدامة في مصر والوطن العربي.