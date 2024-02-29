كيف غيرت «المتحدة» وجه الدراما المصرية؟.. وجبات دسمة ترضي الأذواق في رمضان

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية غيرت وجه الدراما في مصر؛ إذ استعادت دور الفن وقوته الناعمة من منطلق الحفاظ على الهوية المصرية وذلك بالتعاون مع كبرى شركات الإنتاج، لتظهر تنوعا كبيرا في بوسترات المسلسلات التي طرحتها الشركة والتي ستذاع على قنواتها خلال شهر رمضان.

مسلسلات رمضان 2024

أكدت النائبة هند رشاد في تصريحاتها لبرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية DMC، أن المتحدة ستقدم وجبات دسمة ترضي الأذواق في رمضان، إذ تتنوع المسلسلات بين الاجتماعية والكوميدية والتاريخية والأكشن والدينية، بالإضافة إلى الدراما الشعبية التشويقية، «المتحدة عاملة شغل هايل وبوسترات مسلسلات رمضان مفرحة جدا وبترضي جميع الأذواق، هنشوف حاجات متنوعة».

وأضافت رشاد أن عددا كبيرا من الفنانين يشاركون في مسلسلات رمضان التي تنتجها المتحدة، بينهم فنانون عرب كالمشاركين في مسلسل مليحة، «التنوع مش بس في المسلسلات دا كمان في الفنانين المشاركين، هنشوف فنانين عرب بيشاركوا في المسلسلات اللي هترضي كل الأذواق».

دراما الشركة المتحدة في رمضان

وأشارت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب إلى روعة الديكورات ودقة التصوير المستخدمين في مسلسلات المتحدة المنتظر عرضها في رمضان المقبل «في مجهود كبير مبذول من قبل كل المشاركين في دراما المتحدة في شهر رمضان، ولم تغفل المتحدة عن مسلسلات الأطفال يعني هتستمتع بالمشاهدة وولادك كمان، لأن الأعمال كلها تقدم قضايا الوطن بشكل واعٍ».

ووصفت النائبة هند رشاد دراما «المتحدة» بأنها لوحة فنية جميلة «قدرت تحقق المعادلة الصعبة بتقديم محتوى متميز في أعمالها، لأنها تسعى إلى التوعية وتنوير العقول وبناء المجتمع من خلال مسلسلات رمضان وإحنا فعلا بدأنا مرحلة التجديد والتنويع».