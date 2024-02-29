حزب المؤتمر: «المتحدة» تلعب دورا رياديا في نشر الوعي من خلال الأعمال الدرامية

أشاد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، بالدور الريادي الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في نشر الوعي من خلال الأعمال الدرامية التي تقدمها خلال شهر رمضان المبارك.

أعمال درامية هادفة

وأوضح «فرحات» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حرصت خلال السنوات الماضية على تقديم أعمال درامية هادفة تلقي الضوء على مختلف القضايا الاجتماعية والقانونية، مثل مسلسل «الاختيار» و«هجمة مرتدة»، كما قدمت أعمالا تناولت قضايا المرأة، مثل مسلسل «الوصية» الذي قامت ببطولته الفنانة منى زكي.

وأشار إلى أن الشركة المتحدة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم محتوى متنوع خلال شهر رمضان، يشمل البرامج الحوارية والثقافية والترفيهية، بالإضافة إلى البرامج الدينية التي تبث على مدار اليوم.

دور الشركة المتحدة التوعوي

وأكد أن الشركة المتحدة تسعى من خلال تنوع محتواها إلى توعية المواطن المصري بالقضايا المختلفة، وتعزيز شعوره بالوحدة الوطنية، مشيدا بالدور المهم الذي تلعبه الشركة المتحدة في نشر الوعي من خلال أعمالها خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أن ذلك يُساهم في تنمية المجتمع المصري وتحقيق التقدم والازدهار.