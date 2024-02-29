أستاذ إعلام: الشركة المتحدة تُركز على رفع الوعي في مسلسلات رمضان 2024

قال الدكتور حسام النحاس أستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم جهودا كبيرة كل موسم رمضاني، وتؤكد قدرتها على التميز، كما تراعي كل الأذواق والأعمار، وخلال رمضان 2024، تقدم «المتحدة» مسلسلات متنوعة، على رأسها مسلسل مليحة، الذي يناقش القضية الفلسطينية، إضافة إلى مسلسلات تاريخية واجتماعية.

المتحدة تسعى لرفع الوعي وتوثيق الأحداث

أكد لـ«الوطن» أن الدراما التي تقدمها المتحدة تلعب بشكل كبير على تنمية الوعي ورفع الثقافة لدى الجمهور العربي بصفة عامة والمصري بصفة خاصة، لأنها تقدم دراما هادفة ليست فقط للتسلية والترفيه، كما أنها تحقق المعادلة الصعبة، إذ تقدم للجمهور مادة درامية دسمة مفيدة تهدف لرفع الوعي بطريقة إيجابية ومسلية في نفس الوقت، ونرى هذا في التنوع الذي يطغى على مسلسلات رمضان.

المتحدة تقدم وجبة درامية دسمة

أضاف أن المتحدة تقدم وجبة درامية دسمة، وتناقش قضايا وأحداث مهمة تشغل بال كثير من الجمهور في الشارع المصري والعربي، كما أنها تعطي اهتماما كبيرا لتوثيق الأحداث مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والسياسية لكل قضية تناقشها، مضيفا أن المتحدة تبذل جهودا كبيرة للنهوض بالدراما المصرية على كل المستويات.