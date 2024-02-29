«الحوار الاقتصادي» يعقد جلسة متخصصة تحت عنوان «تمكين المواطن المصري»

عقد الحوار الاقتصادي، اليوم، جلسة متخصصة تحت عنوان «تمكين المواطن المصري- التعليم والصحة وحياة كريمة» بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ضمان الرعاية الأولية

ناقشت الجلسة حق كل مواطن مصري في الحصول على تعليم جيد، يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، وسبل التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان الرعاية الأولية لكل المواطنين بالمجان، ومؤسسة حياة كريمة، وتعظيم دورها لتحقيق استفادة أكبر للمستفيدين.

الحكومة المصرية

جاء ذلك بمشاركة واسعة من الحكومة، حيث حضر الجلسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وممثلي الحكومة والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصين، وهو مايؤكد التعاون المستمر بين جميع الجهات لبذل كل الجهود لإنجاح هذه النسخة الاستثنائية من الحوار الوطني للخروج بتوصيات فعالة وواقعية، تنعكس مخرجاتها على المواطن المصري وتحسن من جودة حياته.