محمد شادي: الرئيس السيسي أعطى الحوار الوطني «شيك على بياض»

أكد الدكتور محمد شادي، رئيس وحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة بمركز الحبتور للأبحاث، أن جلسات الحوار الوطني في مرحلته الأولى، كان يناقش قضايا وكثير من الموضوعات في كل جوانب الاقتصاد وزوايا الموضوع، والنقاش كان طويل وجلساته ممتدة.

الحوار الوطني ليس لتسجيل مواقف

شدد «شادي»، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أن الحوار الوطني في مرحلته الأولى، كان به العديد من الجلسات المذاعة على الهواء، لكن هذه المرحلة من الحوار جلساته مغلق، لأن هذا المكان ليس لتسجيل مواقف، لكن من أجل الوصول لحل.

الحوار الوطني يناقش القضية نفسها

أشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى للحوار الوطني «شيك على بياض»، من أجل الوصول لتوصيات سيتم الموافقة عليها من الرئيس، أو من خلال السلطة المختصة، موضحًا أن يتم مناقشة القضية نفسها في المرحلة الثانية من الحوار الوطني.

الحكومة حاضرة في جلسات الحوار الوطني

ونوه بأن الحكومة حاضرة في جلسات الحوار الوطني، وترد على مقترحات درسته الحكومة سابقًا، كما أن الحوار متسع لجميع الفئات، من أقصى اليمين لأقصى اليسار، مؤكدًا أن المجموعة من هذه العوامل، ستجعل هناك مقترحات جيدة وترتقي للوصول لحلول الأزمات.