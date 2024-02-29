عضو بـ«التنسيقية»: الجولة الثانية من الحوار الوطني استجابة لمقترحات المواطنين

قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إنه منذ بدء الجولة الأولى للحوار الوطني طلبت أمانة الحوار إشراك المواطنين من خلال تقديم مقترحات ورؤى، مشيرًا إلى أنه قد وصل للأمانة عدد ضخم من مقترحات المواطنين تجاوزت الـ70 ألف مقترح، مؤكدًا أن ما يعادل 70% من المقترحات تخص المحور الاقتصادي.

اختلاف اهتمامات المشاركين بالحوار الوطني

وأضاف عبدالعزيز، خلال استضافته في برنامج «8 الصبح»، المُذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أن أغلب المقترحات التي جاءت من القوى السياسية أو الأحزاب كانت في المحور السياسي، بالإضافة إلى اهتمام المواطن المشارك في الحوار الوطني بعرض مقترحاته الاقتصادية التي تشغل حياته اليومية.

الجولة الثانية من الحوار الوطني ركزت على الجانب الاقتصادي

واستكمل: «جاءت الجولة الثانية من الحوار الوطني مركزة على الجانب الاقتصادي، لأهميته في ظل الظروف الحالية بسبب التداعيات المستمرة منذ فترة الكورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وإلى عدم الاستقرار في المنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة مما أدى إلى وجود فجوة تمويلية».