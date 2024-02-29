تعطل ميني باص فريق أسوان لكرة القدم أثناء السفر للإسكندرية لمواجهة الاتحاد

تعطل مينى باص يحمل فريق أسوان لكرة القدم مواليد 2007، وبصحبتهم مدرب حراس المرمى بالفريق، أثناء ذهابهم إلى الإسكندرية، لمواجة فريق الاتحاد، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطاراً من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بتعطل ميني باص رقم «ق س 5973»، منتهى التراخيص ودون رخصة تسيير، قيادة سامح صابر، 38 سنة، سائق، وبصحبته عدد 24 لاعب كرة قدم، تابعين لفريق أسوان مواليد 2007، أثناء ذهابهم للإسكندرية، لمواجهة فريق الاتحاد، وبصحبتهم سعيد محمود عفيفي، مدرب حراس المرمى بالفريق.

وأثناء سير السيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق، لوجود ثقب بالكاوتش الخلفي قام إثر ذلك السائق بالتوقف على جانب الطريق، أمام «هايبر وان» اتجاه القاهرة، على الطريق الصحراوي، تم اصطحاب اللاعبين في سيارة أخرى، بينما تم اصطحاب السيارة وقائدها والمدرب للقسم، وتولت النيابة التحقيق.