مكتبة الإسكندرية تُصدر العدد الثاني من مجلة «هيباتيا»

أصدرت مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي، العدد الثاني من مجلة هيباتيا؛ وهي مجلة المرأة العربية في العلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا والتي تترأسها الدكتورة رفيعة غباش.

وأكدت مكتبة الإسكندرية في بيان لها أن العدد اشتمل على كلمة افتتاحية للكاتب علاء عبدالهادي؛ مستشار تحرير مجلة هيباتيا، تحدث فيها عن صخب الهواجس الذي أحدثه مصطلح الذكاء الاصطناعي بالعالم مؤخرًا، مشيرة إلى أن المجهودات الحثيثة التي توليها الإدارة المصرية لتوطين العلوم والثقافة التكنولوجية بالجامعات تظهر بشكل واضح.

الإنجازات العلمية للعديد من النساء

وأشار العدد الثاني من مجلة هيباتيا إلى أن القارئ يستطيع التعرف على الإنجازات العلمية للعديد من النساء والفتيات العالمات من مختلف البقاع الجغرافية بالمنطقة العربية، ومنهن: الطالبة العراقية نرجس خالد التي ابتكرت الكف الذكي لمساعدة المكفوفين، والطالبة المصرية ياسمين يحيى والتي أطلقت وكالة ناسا كويكب على أسمها تكريمًا لمجهوداتها في مجال البيئة والأرض.

الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف الرجل والمرأة

وأضاف أن المغربيتين رجاء المرسلي وفريدة الفاسي حصلتا على المركز الأول والثاني عربيًا وإفريقيًا وفقا لتصنيف «البير دوجر»، وخصص العدد الثاني من مجلة هيباتيا ملفا لموضوع الذكاء الاصطناعي، ويستعرض مجهودات الباحثة الإماراتية ابتسام المزروعي قائدة الفريق العلمي مبتكر تطبيق «شات جي بي تي».

وأكدت الدكتورة سمحاء البلتاجي؛ العميد المؤسس لكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة نيو جيزة؛ خلال العدد أن الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف الرجل والمرأة على حد سواء.

وأبرزت صفحات العدد آراك الدكتورة سميرة عمر التي كتبت «القيادة في البحث والتطوير: قصة حالة»، والدكتورة هالة جارالله الخازندار التي تصورت وضع «المرأة الفلسطينية في العلوم والتكنولوجيا».

جدير بالذكر أن المجلة تصدر ورقيًا، وأيضًا متاحة بالكامل للاطلاع إلكترونيًّا على الموقع الرسمي لمكتبة الإسكندرية.