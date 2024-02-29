13 مستشفى ووحدة.. كيف أثرت مبادرة «الألف يوم الذهبية» على الأسر في الإسكندرية؟

كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، تأثير المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» لتنمية الأسرة المصرية وجرى تنفيذها في 13 منشأة صحية ما بين مستشفى ووحدة.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش عقده اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية، والتنسيق لبدء تنفيذ المبادرة داخل المنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص بالإسكندرية.

تأثير المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية» في الإسكندرية

وقال «الشريف»، إنه جرى تدشين المبادرة في الإسكندرية العام الماضي، على أن يستفاد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين خاصة في المناطق النائية مثل العامرية وبرج العرب وغرب؛ حيث جرى تنفيذ المبادرة في «4» مستشفيات بالقطاع العام «العامرية العام_برج العرب المركزي_دار إسماعيل للولادة_الجمهورية العام»، و«9» وحدات صحية موزعين على أحياء «غرب العامرية ومركز ومدينة برج العرب».

وأشار إلى تدريب عدد كبير من أطباء النساء والتوليد وطاقم التمريض ومقدمي المشورة لضمان تنفيذ المبادرة بشكل فعال ومؤثر.

محافظ الإسكندرية: الدولة المصرية تهتم بملف القضية السكانية

وأوضح أن الإسكندرية دائمًا سباقة في تنفيذ المبادرات الرئاسية، موضحًا أن مبادرة «الألف يوم الذهبية» هي إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتماما بملف القضية السكانية، وبناء الإنسان المصري، ما يٌسهم في خلق جيل صحي قادر على مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية.

الارتقاء بجميع الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الإسكندرية

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى الدكتور خالد عبد عبد الغفار وزير الصحة، مثمنًا دور وزارة الصحة في دعم القطاع الطبي، والارتقاء بجميع الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الإسكندرية.

وأكد حرص محافظة الإسكندرية بجميع أجهزتها التنفيذية على تقديم كامل الدعم والرعاية لتنفيذ المبادرات الرئاسية، خاصة في المجال الطبي، وتحقيق أكبر استفادة للمواطن السكندري من تلك المبادرات.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة عبلة الألفي المشرف العام على المبادرة وعضو مجلس النواب، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، والدكتورة غادة ندا مدير مديرية الصحة، ودكتور عبد المنعم فوزي نقيب الأطباء، ودكتور محمد أنسي الشافعي نقيب الصيادلة، ومدير مستشفيات جامعة الإسكندرية، ولفيف من الجهات المعنية.